Accessibilità digitale, entro il 23 settembre l’aggiornamento annuale della dichiarazione
La mancata pubblicazione determina un inadempimento rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
Entro il prossimo 23 settembre tutte le Pubbliche amministrazioni devono compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità relativa ai siti web istituzionali e alle applicazioni mobili di cui sono titolari.
Si tratta di un obbligo che è stato introdotto in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2102, recepita in Italia con il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 e si inserisce, quindi, nel più ampio quadro di garanzie a tutela del principio di uguaglianza sostanziale nell’accesso ai servizi...