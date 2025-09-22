Balneari, tavolini, autovelox: lo stallo infinito tra burocrazia e freni politici

Nell’Italia che discute ciclicamente di «grandi riforme» sembrano impossibili anche le riforme piccole, talvolta minime. E i primi a saperlo sono gli enti locali, spesso invischiati in uno stallo eterno su temi che non appaiono epocali, ma che con la loro paralisi moltiplicano costi e fatica amministrativa.

L’ultima riformina in via di slittamento, per di più proprio mentre sembrava a un passo dal traguardo, è quella delle regole per i dehors.

Dal 2020 vige una sorta di «liberi tutti», nato per esigenze...