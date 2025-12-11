Accesso agli atti, il Consiglio di Stato detta la linea sul termine di 10 giorni per i ricorsi
Palazzo Spada chiarisce che la scadenza breve scatta solo se insieme alla comunicazione di aggiudicazione viene pubblicata anche l’offerta dell’aggiudicatario (se del caso oscurata)
In tema di accesso agli atti di gara il termine breve di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione per proporre ricorso opera solo nel caso in cui a tale comunicazione si accompagni la pubblicazione dell’offerta dell’aggiudicataria, dando contestualmente evidenza delle decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all’eventuale oscuramento di parti della stessa. Sotto altro profilo, ai fini di consentire l’oscuramento dell’offerta o di parte di essa non è sufficiente operare un generico...