Appalti

Servizi e forniture, ok al cumulo dei requisiti per i raggruppamenti

Consiglio di Stato: con il nuovo codice non si è modificato il vecchio assetto, si è solo introdotta la possibilità di prevedere diversamente con il bando

di Filippo Bongiovanni

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 5 dicembre 2025, n. 9599 ha chiarito che, negli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva in tema di requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei resta quella tradizionale del cumulo complessivo, secondo cui il requisito è posseduto dal soggetto collettivo considerato nel suo insieme e non dai singoli componenti. Tale impostazione, già consolidata nella vigenza del precedente codice, non risulta modificata dall’articolo...

