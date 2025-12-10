Manodopera, non viola i minimi salariali l’offerta che si discosta dalle tabelle ministeriali
Consiglio di Stato: il disallineamento può trovare compensazione in altre voci quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa
Il concetto di minimo salariale dev’essere distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale assume una funzione meramente “indicativa” e non un parametro assoluto e inderogabile, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può pertanto costituire una violazione dei minimi salariali il disallineamento tra costo della manodopera indicato...