Foti: per la coesione resterà il sistema dei cronoprogrammi
Così il ministro commenta la richiesta avanzata dalle Regioni in merito alla tabella di spesa dei progetti degli Accordi per la coesione finanziati con le risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione
«La richiesta di far slittare i cronoprogrammi ci può anche stare ma attenzione, il sistema è quello. Se qualcuno pensa che il sistema dei cronoprogrammi non vada bene, allora meglio definanziare». Così il ministro per gli Affari Ue, il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti, commenta la richiesta avanzata dalle Regioni in merito alla tabella di spesa dei progetti degli Accordi per la coesione finanziati con le risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (si veda Nt+ Enti locali 6 edilizia dell’11 ...