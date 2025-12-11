Foti: per la coesione resterà il sistema dei cronoprogrammi

«La richiesta di far slittare i cronoprogrammi ci può anche stare ma attenzione, il sistema è quello. Se qualcuno pensa che il sistema dei cronoprogrammi non vada bene, allora meglio definanziare». Così il ministro per gli Affari Ue, il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti, commenta la richiesta avanzata dalle Regioni in merito alla tabella di spesa dei progetti degli Accordi per la coesione finanziati con le risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (si veda Nt+ Enti locali 6 edilizia dell’11 ...

