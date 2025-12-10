Banche dati Pa, il Tar «blinda» il diritto di accesso agli atti
Un Comune aveva negato ad alcune agenzie di comunicazione l’accesso ai dati del censimento degli impianti pubblicitari eseguito dall’impresa affidataria del servizio di riscossione dei tributi locali
I dati raccolti in una banca della Pa non sono esclusi dall’ambito di applicazione del diritto di accesso. Milita in tal senso l’articolo 1, comma 2, della direttiva 96/9/CE secondo cui «per «banca dati» si intende la raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo» e l’articolo 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241 del 1990 che «qualifica il «documento amministrativo» come...