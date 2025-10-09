Accesso civico e concorsi, il limite della legalità documentale
L’amministrazione non può essere obbligata a generare, raccogliere o consegnare documenti che non siano già esistenti secondo le previsioni dell’ordinamento
Il Tar Lazio (sentenza n. 14930/2025) ha chiarito che nelle procedure concorsuali in cui la disciplina normativa o regolamentare prevede espressamente la formazione della sola graduatoria dei vincitori - nella vicenda una procedura connessa al Pnrr - non è dovuta né la pubblicazione né l’ostensione di elenchi relativi ai candidati idonei non risultati vincitori. L’amministrazione non può essere obbligata a generare, raccogliere o consegnare documenti che non siano già esistenti secondo le previsioni...
