Accesso civico e concorsi, il limite della legalità documentale

Il Tar Lazio (sentenza n. 14930/2025) ha chiarito che nelle procedure concorsuali in cui la disciplina normativa o regolamentare prevede espressamente la formazione della sola graduatoria dei vincitori - nella vicenda una procedura connessa al Pnrr - non è dovuta né la pubblicazione né l’ostensione di elenchi relativi ai candidati idonei non risultati vincitori. L’amministrazione non può essere obbligata a generare, raccogliere o consegnare documenti che non siano già esistenti secondo le previsioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi