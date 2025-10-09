Anticorruzione, Anac sanziona ex funzionario lombardo per «pantouflage»

Continua la battaglia dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) al cosiddetto «pantouflage», la pratica delle porte girevoli tra pubblica amministrazione e privati. Con la delibera n. 369 del 1° ottobre 2025, il Consiglio ha accertato una violazione del divieto da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo (il cui nome è omesso), sanzionando sia il dipendente che l’azienda coinvolta.

Il caso è emblematico. L’ex funzionario, all’epoca Responsabile di un settore comunale, ha firmato a marzo...