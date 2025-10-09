Anticorruzione, Anac sanziona ex funzionario lombardo per «pantouflage»
Cancellato il contratto di assunzione, firmato due giorni dopo le dimissioni, con la ditta cui lui stesso aveva affidato la manutenzione impianti dell’ente
Continua la battaglia dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) al cosiddetto «pantouflage», la pratica delle porte girevoli tra pubblica amministrazione e privati. Con la delibera n. 369 del 1° ottobre 2025, il Consiglio ha accertato una violazione del divieto da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo (il cui nome è omesso), sanzionando sia il dipendente che l’azienda coinvolta.
Il caso è emblematico. L’ex funzionario, all’epoca Responsabile di un settore comunale, ha firmato a marzo...