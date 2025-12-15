Fisco e contabilità

Acconto Iva anche per gli enti locali sull’attività commerciale

Restano esclusi dal calcolo i versamenti effettuati con il codice 620E, relativi all’imposta split payment istituzionale

di Federico Gavioli

Entro lunedì 29 dicembre 2025 anche gli enti locali sono tenuti al versamento dell’acconto Iva relativamente all’attività commerciale rimanendo, invece, esclusi dal calcolo i versamenti effettuati con il codice 620E, relativi all’Iva split payment istituzionale. L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

- storico;

- previsionale;

- analitico.

Metodo storico

Applicando ...

