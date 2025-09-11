Accordo Inps-Anci per aprire nuovi sportelli in 4.500 Comuni

Portare i servizi dell’Inps in tutti i comuni. Al via l’apertura, soprattutto nelle aree interne e nelle isole minori, dei Punti Utenti Evoluti (PUE) e dei Punti Cliente di Servizio (PCS), ovvero di sportelli telematici Inps e sportelli virtuali di accesso ai servizi coadiuvati dalla presenza di un funzionario comunale.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra Anci ed Inps, prevista nel protocollo di intesa firmato ieri a Roma dai presidenti Gaetano Manfredi e Gabriele Fava. Vale la ...