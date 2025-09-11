Montagna, sì definitivo al Ddl che ripensa i fondi
Calderoli che ha portato avanti il provvedimento lungo le sue tre letture parlamentari rilanciando l’obiettivo di «valorizzare la vera montagna»
È arrivato ieri sera al traguardo dell’approvazione definitiva al Senato il disegno di legge sulla montagna. Il testo non aumenta i fondi destinati agli enti locali delle «terre alte», che rimangono ancorati ai 200 milioni annui messi a disposizione a partire dal 2023 dalla legge di bilancio del Governo Draghi (comma 593 della legge 234/2021), ma punta a ridefinirne la distribuzione e a rimettere in ordine le priorità. «Sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato», commenta il ministro...