Autonomia avanti, ma niente strappi - Sulle regionali il freno delle crisi estere

Meloni lascia per i colloqui con Tusk e Rutte, vano il pressing di Salvini

di Manuela Perrone

Anche il vertice di maggioranza convocato ieri nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi è stato travolto dalla violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi e dalla girandola di colloqui e telefonate tra i capi di Stato e di governo europei. Nessuna decisione sui candidati alle regionali, dunque. Avanti invece sull’autonomia differenziata, ma senza strappi nelle materie no-Lep più delicate, dalla protezione civile alla sanità.

Dopo neanche mezzora Giorgia Meloni ha dovuto lasciare il tavolo...

