Accrual, dal censimento al bilancio: come impostare l’inventariazione nei Comuni
La nota Mef, elaborata nell’ambito del progetto europeo SRSS/SC2022/119, fornisce un vero e proprio piano d’azione operativo per accompagnare la transizione
L’avvio della contabilità Accrual nella Pubblica amministrazione italiana, previsto dalla riforma 1.15 del Pnrr, impone agli enti locali una revisione profonda dei processi di inventariazione e gestione patrimoniale. La Nota Mef n. 158/2025, elaborata nell’ambito del progetto europeo SRSS/SC2022/119, fornisce un vero e proprio piano d’azione operativo per accompagnare la transizione, garantendo metodo, coerenza e sostenibilità. Non si tratta di un mero adeguamento contabile, ma di una trasformazione...