Fisco e contabilità

Accrual, dal censimento al bilancio: come impostare l’inventariazione nei Comuni

La nota Mef, elaborata nell’ambito del progetto europeo SRSS/SC2022/119, fornisce un vero e proprio piano d’azione operativo per accompagnare la transizione

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

L’avvio della contabilità Accrual nella Pubblica amministrazione italiana, previsto dalla riforma 1.15 del Pnrr, impone agli enti locali una revisione profonda dei processi di inventariazione e gestione patrimoniale. La Nota Mef n. 158/2025, elaborata nell’ambito del progetto europeo SRSS/SC2022/119, fornisce un vero e proprio piano d’azione operativo per accompagnare la transizione, garantendo metodo, coerenza e sostenibilità. Non si tratta di un mero adeguamento contabile, ma di una trasformazione...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità