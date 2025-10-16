Accrual fase pilota, la rappresentazione dei beni in concessione nel modello di raccordo
L’amministrazione concedente dovrà rappresentare l’attività patrimoniale in concessione e la passività nel Foglio n. 4 del prospetto di raccordo agendo in rettifica/integrazione sulla colonna “C” del Foglio n. 2
La fase pilota di applicazione della riforma contabile Accrual introdotta dall’articolo 10 del Dl 113/2024 prevede, per le amministrazioni pubbliche individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 26 novembre 2024, l’elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025. A tale scopo sono adottati i modelli di raccordo fra i Piani dei conti attualmente in uso secondo la normativa vigente e il Piano dei conti multidimensionale unico per tutte...
