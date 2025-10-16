Doppio aumento all’imposta di soggiorno per Milano-Cortina, minori e disabili
In Lombardia e Veneto limite 2026 alzato a 10 euro a notte, per finanziare i Giochi
La riforma complessiva dell’imposta di soggiorno continua a rimanere nel campo del futuribile. Nel frattempo, però, l’obolo chiesto ai turisti che soggiornano in alberghi, B&b e strutture ricettive in genere si trasforma in un bancomat per finanziare questa o quella spesa. L’evoluzione prende forma nel decreto «anticipi», approvato martedì in consiglio dei ministri, che in realtà allarga il proprio campo d’azione fino ad abbracciare diverse «disposizioni urgenti in materia economica», come recita...