Coesione, le Regioni Ue in forcing contro la riforma - Fitto: avranno ruolo chiave

L’eco delle critiche mosse al nuovo assetto della politica di coesione non si spegne. In una risoluzione adottata ieri all’unanimità, parlando di logiche «dirigistiche» il Comitato europeo delle Regioni chiede alla Commissione di «rivedere la sua proposta sul fondo per i piani di partenariato nazionale e regionale e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad aderire a tale richiesta». Bisogna «mantenere una gestione concorrente dei fondi», è l’appello.

Ma al tempo stesso continuano ad arrivare...