Debiti commerciali, ok da Corte conti allo svincolo rapido degli accantonamenti nel Fondo di garanzia

Il fondo garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettati i parametri di riduzione delle fatture arretrate fissati dal comma 859 della legge 145/2018. Con questo principio di diritto, la sezione Autonomie della Corte dei conti ha risolto la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo delle Marche con la deliberazione n. 92 del 2025 su Nt+ Enti...

