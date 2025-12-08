Accrual, fissato il nuovo calendario: entro giugno il decreto con le regole
Nella rimodulazione Pnrr deciso l’avvio a regime dall’esercizio finanziario 2030
Con l’approvazione da parte del Consiglio europeo della rimodulazione del Pnrr, è ridefinita in modo puntuale la riforma Accrual, con una nuova formulazione di traguardi, obiettivi e tempistiche. Nella decisione Ue c’è la fotografia più nitida degli impegni e dell’avanzamento della riforma.
La riforma 1.15 sulla contabilità conferma l’obiettivo...
