Accrual, fissato il nuovo calendario: entro giugno il decreto con le regole

Con l’approvazione da parte del Consiglio europeo della rimodulazione del Pnrr, è ridefinita in modo puntuale la riforma Accrual, con una nuova formulazione di traguardi, obiettivi e tempistiche. Nella decisione Ue c’è la fotografia più nitida degli impegni e dell’avanzamento della riforma.

La riforma 1.15 sulla contabilità conferma l’obiettivo...