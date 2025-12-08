Tre mesi in più al federalismo fiscale in stallo
Nella revisione del Piano attuazione spostata al secondo trimestre 2026
Con la rimodulazione approvata dalla Ue (manca solo l’ultimo bollino dell’Ecofin, atteso venerdì prossimo) il calendario dell’Accrual assume finalmente una veste definitiva. Ma l’orizzonte delle riforme del Pnrr per gli enti locali continua a essere dominato da due incognite: che diventano più pesanti con il tempo che passa.
La prima riguarda il federalismo fiscale. Il decreto legislativo che lo prevede è stato approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri del 9 maggio, nove mesi fa, ma l’...
Giustizia amministrativa e tributaria: l’applicazione della Tari alle attività agrituristiche
di Matteo Vagli (*) - Rubrica a cura di Anutel