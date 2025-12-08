Fisco e contabilità

Niente contributi ai politici con un contratto di lavoro parasubordinato

Per il ministero dell’Interno i collaboratori non hanno diritto al versamento

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Gli amministratori locali titolari di un contratto di lavoro parasubordinato non hanno diritto al versamento dei contributi. L’affermazione, lapidaria, è espressa dal ministero dell’Interno (prot. 25336/2025).

L’intervento si colloca all’interno di un puzzle complesso che sembrava aver trovato un punto di equilibrio. In sintesi, la norma prevede la copertura previdenziale agli amministratori locali dipendenti in aspettativa. Per...

