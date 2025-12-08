Niente contributi ai politici con un contratto di lavoro parasubordinato
Per il ministero dell’Interno i collaboratori non hanno diritto al versamento
Gli amministratori locali titolari di un contratto di lavoro parasubordinato non hanno diritto al versamento dei contributi. L’affermazione, lapidaria, è espressa dal ministero dell’Interno (prot. 25336/2025).
L’intervento si colloca all’interno di un puzzle complesso che sembrava aver trovato un punto di equilibrio. In sintesi, la norma prevede la copertura previdenziale agli amministratori locali dipendenti in aspettativa. Per...
Giustizia amministrativa e tributaria: l’applicazione della Tari alle attività agrituristiche
di Matteo Vagli (*) - Rubrica a cura di Anutel