Accrual, nessun meccanismo di derivazione dalla contabilità finanziaria
Il nuovo sistema dovrà evitare la duplicazione delle informazioni e assicurare il rispetto del principio dell’unicità dell’imputazione
La relazione fra la contabilità economico patrimoniale e quella finanziaria di tipo autorizzatorio sarà assicurata dal sistema informativo che ne dovrà garantire anche l’autonomia delle relative scritture. Con il decreto Mef del 6 agosto 2025, emanato in base all’ articolo 10, comma 8, del Dl 113/2024, sono stati definiti i requisiti generali per gli interventi di adeguamento dei sistemi informativo-contabili necessari per il recepimento degli standard contabili Itas. Il nuovo sistema dovrà assicurare...