Enti locali, addio matrice: il nuovo decreto che avvia la contabilità Accrual
La Ragioneria generale dello Stato richiede alle amministrazioni pilota di procedere alla mappatura dei processi amministrativi, includendo tutte le funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione
Al via gli interventi sui sistemi informativi negli enti pilota. Prima della pausa di Ferragosto, la Ragioneria generale dello Stato ha emanato un nuovo decreto (6 agosto 2025) che definisce i requisiti generali in base ai quali le amministrazioni coinvolte nella riforma Accrual devono avviare un’analisi degli interventi necessari per adeguare i propri sistemi informativi agli standard contabili Itas.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, del Dl 113/2024, secondo...