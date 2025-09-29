Accrual al nodo dei crediti da Stato e Regioni
Nel 2024 entrate in attesa per 30,6 miliardi, in crescita del 18% sull’anno prima
In vista dell’avvio della riforma Accrual, destinata a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale uniforme per l’intera Pubblica amministrazione, risulta utile analizzare le informazioni già disponibili nella contabilità economico-patrimoniale applicata dagli enti territoriali sulla base delle regole fissate dal decreto legislativo 118 del 2011. Secondo i dati relativi al 2024, i Comuni italiani presentano crediti complessivi per 51,6 miliardi di euro (dati aggiornati al 1° settembre ...