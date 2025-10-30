Ad Avellino bando da 8 milioni per lavori alle case dell’Acer
L’Azienda casa Campania (Acer) manda in gara un bando da oltre 8,3 milioni di valore (esattamente 8.332.582,39 euro, di cui 94.361,21 di costo per la redazione della progettazione esecutiva) per l’affidamento degli interventi previsti nell’appalto integrato del Programma di Edilizia Residenziale Sociale Via Basile e Via Salvemini, ad Avellino, lotti 1A, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 1C con redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori dei Lotti 1A/2/3, esecuzione dei lavori Lotto 1C. L’aggiudicatario...