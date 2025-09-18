Depurazione e impianti stradali: doppio colpo per Infratech
Il Consorzio stabile con base a Napoli ottiene l’appalto integrato da 16 milioni per l’adeguamento del depuratore Foce Sarno e il lotto campano di un maxi-accordo quadro Anas
Doppio colpo in Campania per Infratech. Il consorzio stabile con base a Napoli ha ottenuto ieri l’aggiudicazione dell’appalto integrato per i lavori di adeguamento del impianto di depurazione di Foce Sarno. L’assegnazione - arrivata da Gori la società che gestisce il servizio idrico del comprensorio sarnese-vesuviano - segue a breve giro quella ancora più consistente riconosciuta ad agosto dall’Anas per il lotto Campania relativo all’interno dell’accordo quadro relativo all’esecuzione dei lavori ...