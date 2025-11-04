Aggiudicazione provvisoria revocabile senza senza raffronto di interessi

L’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale che produce effetti ancora instabili e, avendo un carattere pur necessario ma non decisivo, non è idoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario il quale ha solo un’ «aspettativa non qualificata o di mero fatto» alla conclusione del procedimento. Pertanto, la revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria non richiede il raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato e neppure la comunicazione...

