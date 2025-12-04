Supporto al Rup, competenza e compiti ad ampio spettro per la struttura ad hoc
Secondo di tre articoli di approfondimento sulle attività di supporto al Responsabile unico del progetto
La struttura di supporto – debitamente richiamata nel bando tipo Anac n. 1/2025 come “collaboratore” eventuale del Rup in relazione al sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia - viene disciplinata nel comma 6 dell’art. 15 del codice. Disposizione in cui si chiarisce che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al Rup, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento...