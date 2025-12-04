Appalti

Supporto al Rup, competenza e compiti ad ampio spettro per la struttura ad hoc

Secondo di tre articoli di approfondimento sulle attività di supporto al Responsabile unico del progetto

di Stefano Usai

La struttura di supporto – debitamente richiamata nel bando tipo Anac n. 1/2025 come “collaboratore” eventuale del Rup in relazione al sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia - viene disciplinata nel comma 6 dell’art. 15 del codice. Disposizione in cui si chiarisce che «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al Rup, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento...

