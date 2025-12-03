Contratti riservati, ogni componente dell’Rti deve avere finalità sociale e almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati
L’Autorità sugli appalti ha chiarito che la riserva prevista dall’articolo n.61 del Dlgs 36/2023 opera solo nei confronti di operatori finalizzati all’integrazione di persone con disabilità o svantaggiate
L’Autorità nazionale anticorruzione, nel parere n.46 del 5 novembre 2025, reso nell’ambito della funzione consultiva istituzionale, ha chiarito che la riserva prevista dall’articolo 61 del decreto legislativo 36 del 2023, letto in coerenza con l’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e con la relativa elaborazione giurisprudenziale, opera solo nei confronti di operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate e il cui personale...
Correlati
Altri provvedimenti