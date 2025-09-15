Al via il maxi-avviso Asmel 2025 per le assunzioni nei Comuni

Pubblicato sul portale governativo InPA il 4° maxi-avviso Asmel a cui è possibile candidarsi da oggi e fino al 30 settembre accedendo a www.asmelab.it. L’avviso è finalizzato a creare e aggiornare le liste di 37 profili professionali per le assunzioni di laureati, diplomati e operai specializzati nei 4.678 Comuni soci Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

Quella dell’ «elenco idonei» è una procedura introdotta nel 2021 dal «Dl Reclutamento», subito messa...