Mansioni superiori, gestioni associate e spese legali: i chiarimenti dell’Aran
Pioggia di pareri sul contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022
Una pioggia di pareri sul contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022 alimenta in questi giorni la banca dati degli orientamenti applicativi dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).
Le tematiche affrontate sono tante e svariate: si passa dalle mansioni superiori, ai servizi in convenzione, per finire al patrocinio legale.
L’articolo 8, comma 5, del contratto 14 settembre 2000 prevede che il dipendente ...
Correlati
Altri provvedimenti
Altri provvedimenti
Altri provvedimenti