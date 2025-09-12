Segretari comunali, entro il 13 ottobre le candidature al corso di specializzazione Spe.S 2025
Formazione finalizzata al conseguimento dell’idoneità a segretario nei Comuni fino a 65.000 abitanti non capoluoghi di provincia
Aperto il bando di ammissione al corso di specializzazione per segretari comunali - previsto dall’ articolo 14, comma 1, del Dpr 465/1997 - per il conseguimento dell’idoneità a segretario nei Comuni fino a 65.000 abitanti non capoluoghi di provincia denominato “Spe.S 2025”. Il Viminale ha comunicato la pubblicazione del decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie, Prefetto Caterina Amato, prot. n.26786 dell’11 settembre 2025, con il modulo per le candidature in...
