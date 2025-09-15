Assunzioni e aumenti nell’agenda di fine anno
Da definire i contenuti del piano dei fabbisogni e le scelte sul salario extra
Autunno caldo per i Comuni, alle prese con una pluralità di scadenze e adempimenti in un quadrimestre che si preannuncia denso di decisioni da prendere. Da un lato la necessità di definire, almeno a livello macro, la programmazione dei fabbisogni di personale, per poterne delineare l’impatto finanziario sul Dup e sul bilancio di previsione. Dall’altro, la costituzione del fondo per le risorse decentrate (in molti enti tuttora non definita) e la successiva apertura dei tavoli della contrattazione ...