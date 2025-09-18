Alstom: 100 assunzioni in tutta Italia nei siti per la manutenzione
Tra i profili ricercati ci sono i laureati in ingegneria meccanica, elettronica e gestionale
Alstom, tra i leader mondiali dell’industria ferroviaria, è pronta ad assumere 100 persone in tutta Italia, entro marzo 2026, da inserire nella divisione Services (servizi di manutenzione treni, tram, metropolitane). Lo ha annunciato ieri l’azienda nel corso della cerimonia, organizzata a Sesto San Giovanni (alle porte di Milano), per celebrare i 70 anni dello stabilimento lombardo. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, Michele Viale, direttore generale di Alstom in Italia e Alvise Biffi, ...