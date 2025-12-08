Imprese

Pizzarotti replica ad Ance sulla cessione a Fs: «Operazione di mercato che non viola le norme»

L’impresa di Parma invia un documento a Ue, Mef, Mit e garante

Botta e risposta sul caso Pizzarotti, l’operazione con cui la storica impresa di costruzioni oggi in composizione negoziata si avvia a cedere il ramo d’azienda ferroviario a Fs. L’azienda di Parma ha inviato ieri un documento a Mef e Mit, ma anche ad Anac, Agcm, Commissione europea per difendere l’operazione e replicare ad Ance, l’associazione nazionale costruttori, che nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi anche in materia di concorrenza sul possibile nuovo assetto. La società premette che l’operazione...

Correlati

Operazione Pizzarotti-Ferrovie, dall’Ance cinque rilievi al governo

Gli ultimi contenuti di Imprese