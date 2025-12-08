Pizzarotti replica ad Ance sulla cessione a Fs: «Operazione di mercato che non viola le norme»
L’impresa di Parma invia un documento a Ue, Mef, Mit e garante
Botta e risposta sul caso Pizzarotti, l’operazione con cui la storica impresa di costruzioni oggi in composizione negoziata si avvia a cedere il ramo d’azienda ferroviario a Fs. L’azienda di Parma ha inviato ieri un documento a Mef e Mit, ma anche ad Anac, Agcm, Commissione europea per difendere l’operazione e replicare ad Ance, l’associazione nazionale costruttori, che nei giorni scorsi aveva sollevato dubbi anche in materia di concorrenza sul possibile nuovo assetto. La società premette che l’operazione...
Edifici realizzati con stampa 3D, in Abruzzo primo test sismico al mondo
di Mila Fiordalisi