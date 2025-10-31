Ambiente, costi e norme europee: tutti i nodi ancora da sciogliere
L’elenco è lungo e spazia da considerazioni di carattere formale a valutazioni sostanziali
Serviranno fino a 30 giorni di tempo per capire le ragioni del rifiuto dei giudici contabili al visto di legittimità della delibera Cipess del 6 agosto. Ma la Corte dei conti già in due documenti, entrambi anticipati dal Sole24Ore, aveva sollevato dubbi e chiesto integrazioni alla copiosa documentazione che ha accompagnato l’atto.
Si va da una questione puramente formale e che riguarda la trasmissione digitale dei documenti, a questioni più dirimenti come per esempio la natura della delibera che nelle...