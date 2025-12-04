Urbanistica

Sismabonus, sul tavolo i contributi diretti per evitare lo stop ai lavori

Sisma 2016, la proroga del 110% ma senza cessioni e sconti in fattura rischia di bloccare quasi 5mila cantieri

di Gianni Trovati

Fra i correttivi della manovra potrebbe arrivare un nuovo giro di contributi diretti per la ricostruzione nel cratere del terremoto 2016, con l’obiettivo di permettere la prosecuzione dei lavori anche a chi, la grande maggioranza delle persone coinvolte, non avrebbe la capienza fiscale per sfruttare la detrazione del 110% prorogata dallo stesso disegno di legge di bilancio.

Il lavorio intorno al nuovo emendamento nasce proprio dalla proroga (articolo 112, comma 53 della manovra) al 31 dicembre 2026...

Gli ultimi contenuti di Urbanistica