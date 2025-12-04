Sismabonus, sul tavolo i contributi diretti per evitare lo stop ai lavori
Sisma 2016, la proroga del 110% ma senza cessioni e sconti in fattura rischia di bloccare quasi 5mila cantieri
Fra i correttivi della manovra potrebbe arrivare un nuovo giro di contributi diretti per la ricostruzione nel cratere del terremoto 2016, con l’obiettivo di permettere la prosecuzione dei lavori anche a chi, la grande maggioranza delle persone coinvolte, non avrebbe la capienza fiscale per sfruttare la detrazione del 110% prorogata dallo stesso disegno di legge di bilancio.
Il lavorio intorno al nuovo emendamento nasce proprio dalla proroga (articolo 112, comma 53 della manovra) al 31 dicembre 2026...