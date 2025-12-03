Demanio: tecnologie e competenze per tutelare il patrimonio immobiliare statale
Al via il gruppo di lavoro con Cdp per valutare l’impatto prodotto dalle iniziative di rigenerazione e di riqualificazione
L’intelligenza artificiale e la tecnologia si pongono come l’opportunità del momento per far fronte a problematiche universali, come la tutela del nostro patrimonio anche ambientale, a fronte dei rischi climatici e dei fenomeni naturali estremi. Si tratta di supportare l’intelligenza umana a sviluppare modelli e soluzioni sempre più innovativi. Questa occasione può essere colta a pieno solo attraverso la rete di competenze umane che da sempre hanno costituito la frontiera dell’intelligenza collettiva...