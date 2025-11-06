Anac: legittimo il sopralluogo obbligatorio (ma la giurisprudenza non è univoca)
In assenza di un orientamento univoco della giustizia amministrativa il tema continuerà a generare contenzioso
L’Anac, con il parere di precontenzioso n. 407 del 15 ottobre 2025, in continuità con precedenti decisioni, ribadisce che la stazione appaltante può legittimamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e organizzativa, l’obbligo di sopralluogo assistito quale condizione necessaria per la presentazione di un’offerta consapevole e tecnicamente adeguata. L’Autorità ritiene altresì legittima la fissazione di un termine perentorio per la relativa richiesta, purché tale termine...
di Maria Adele Cerizza