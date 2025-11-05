Appalti

Rifiuti, da annullare le gare che non rispettano le tariffe stabilite da Arera

Lo precisa l’Anac imponendo al Comune di Pozzuoli di rifare la procedura in autotutela

di Mauro Salerno

Ai fini della definizione del prezzo da porre a base di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, è necessario osservare il metodo tariffario rifiuti stabilito da Arera. È il principio ribadito dall’Anticorruzione e sulla base del quale la stessa autorità ha imposto al Comune di Pozzuoli di annullare in autotutela la gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana del valore di oltre 48,8 milioni di euro, e di procedere a una nuova stima dell’importo a base d’asta conforme...

Gli ultimi contenuti di Appalti