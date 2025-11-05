Nulla la gara indetta violando l’obbligo di usare le convenzioni dei soggetti aggregatori
Vincolo derogabile soltanto dimostrando l’indoneità dell’accordo rispetto al proprio fabbisogno
Le stazioni appaltanti sono obbligate a utilizzare le convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori, per approvvigionarsi di beni e servizi appartenenti alle categorie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 9 del d.l. 66/2014 (attualmente il Dpcm 11 luglio 2018). Tale vincolo limita la possibilità di indire autonome procedure di gara. L’obbligo è derogabile solo nei casi espressamente previsti dall’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, e cioè...
di Maria Adele Cerizza