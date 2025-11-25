Appalti

Anac: a rischio blocco le gare di project financing

Con una comunicazione indirizzata al ministero delle Infrastrutture e alla Cabina di regia del Codice dei contratti, l’Autorità sollecita un intervento sulla disciplina del Ppp

di R.R.

Tornare a discutere di Project finance superando le difficoltà normative e trovando una quadra anche con i rilievi della Commissione europea per rilanciare uno strumento mai veramente decollato ma che ora rischia di bloccarsi del tutto. Lo chiede Anac con una comunicazione indirizzata al ministero delle Infrastrutture e alla Cabina di regia del Codice dei contratti, per un intervento urgente sulla disciplina dei Ppp.

«Il partenariato pubblico privato ha un ruolo essenziale per favorire lo sviluppo...

