Concorrenza, Anac conferma il divieto di clausole che introducono limiti e restrizioni In un appalto integrato con fondi Pnrr l'Autorità ha rilevato due violazioni al codice appalti (requisito economico-finanziario più alto del dovuto e assenza di Pfte a base di gara) e la richiesta di una certificazione aggiuntiva rispetto all'attestazione Soa








