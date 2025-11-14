Anas, 980 progetti ad alta priorità contro il rischio idrogeologico
Gemme: «In sinergia con Ansfisa abbiamo individuato gli itinerari con elevato fattore di rischio e i relativi livelli»
Anas (gruppo Fs), primo gestore della rete stradale di interesse nazionale con oltre 32mila chilometri di strade e autostrade, annuncia 980 interventi ad alta priorità contro il rischio idrogeologico. Lo fa attraverso il suo amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, durante un convegno organizzato ieri, a Napoli, da Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Dice Gemme: «Anas gestisce circa 5.200 chilometri di strade a rischio ...