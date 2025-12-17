Urbanistica

Ponte sullo Stretto, l’atto aggiuntivo è contro le norme europee

Il Dm Mit è incompatibile con le regole Ue sulla modifica dei contratti in corso di validità, dice la Corte dei Conti nelle motivazioni della sentenza del 17 novembre con cui la sezione centrale di controllo di legittimità non aveva ammesso al visto il provvedimento

di Giuseppe Latour

Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. Lo spiegano le motivazioni, depositate ieri, della sentenza del 17 novembre scorso nella quale la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte aveva bocciato il decreto ministeriale. Arrivate proprio mentre il Governo rivede con un emendamento...

