Manovra: Superbonus, contributi per tutte le aree colpite da sisma
Nelle riformulazioni degli emendamenti alla Manovra arriva anche la possibilità di sfruttare la leva dei contributi diretti per il Superbonus finalizzato alla ricostruzione
Scongiurato il blocco dei cantieri per tutte le aree colpite da terremoti dal 1° aprile 2009 in cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza. Nelle riformulazioni degli emendamenti arriva anche la possibilità di sfruttare la leva dei contributi diretti per il Superbonus finalizzato alla ricostruzione (si veda quanto anticipato da «Il Sole 24 Ore» del 4 dicembre). Il meccanismo punta a coprire tramite un incremento del contributo per la ricostruzione le spese eccedenti l’importo che poteva essere...