Anas: entro il 2023 gare di manutenzione per 2,9 miliardi di El&E

Nel 2022 produzione a quota 1,27 miliardi di euro, cui si affianca la realizzazione di nuove opere per 818 milioni di euro

«Nel 2022 la nostra produzione ha raggiunto quota 1,27 miliardi di euro, cui si affianca la realizzazione di nuove opere pari a 818 milioni di euro, per un totale di oltre 2 miliardi di euro, con un significativo incremento (+26%) rispetto al 2021 (1,7 miliardi). Sempre nell’ambito della manutenzione programmata quest’anno è prevista la pubblicazione di gare per 2,9 miliardi con 750 cantieri di nuova consegna per un investimento di 1,8 miliardi di euro». Lo ha detto l’amministratore di Anas (Gruppo Fs), Aldo Isi intervenendo il 25 ottobre al Salone della Giustizia a Roma. «Il piano industriale di Anas programmato fino al 2032 – ha spiegato - è sostenuto da investimenti per 64,5 miliardi di euro». Tra i temi toccati da Isi anche il monitoraggio delle infrastrutture, con varie tecnologie. «Grazie ai 275 milioni di euro finanziati dal Fondo complementare connesso al Pnrr Anas ha potuto avviare le 5 gare per il monitoraggio tramite sensori di mille ponti e viadotti lungo la rete, dedicate al Programma Shm, Structural Health Monitoring, un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi e di monitoraggio dinamico delle infrastrutture, con tecnologie innovative».