Manovra, Ance: in tre anni tagliati 1,5 miliardi di investimenti
Le valutazioni dei costruttori sulla legge di Bilancio. La presidente Federica Brancaccio: «Preoccupati per le decurtazioni alle infrastrutture, ma anche su casa e caro materiali»
Nel triennio 2026-2028 la manovra taglierà 1,5 miliardi destinati alle opere pubbliche. È l’amaro bilancio eleborato dall’Ance, l’associazione dei costruttori, che in una prima stima sugli effetti del ddl ora in Parlamento ha anche analizzato anno per anno la spending review a carico di tutti i ministeri. E che comporterà una sforbiciata agli investimenti di 7,2 miliardi a cui si aggiungono circa 900 milioni di decurtazioni nei singoli capitoli di spesa. Controbilanciati da rifinanziamenti per 6,...