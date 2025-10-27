Ponte sullo Stretto, inviate a Webuild 7.500 candidature per le prime assunzioni
La selezione riguarda profili tecnici, operai e personale di staff destinati a Eurolink
E’ già boom di richieste per lavorare ai cantieri del futuro Ponte sullo Stretto di Messina. A 72 ore dall’annuncio dell’apertura delle selezioni sono già oltre 7.500 le candidature ricevute da Webuild per le prime assunzioni legate alla realizzazione dell’opera. Un segnale concreto dell’attenzione che il progetto sta generando a livello nazionale.
La raccolta delle candidature riguarda profili tecnici, operai e personale di staff destinati a Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della...