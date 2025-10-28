Dl sicurezza, Fillea Cgil: non salverà nessuna vittima
Il segretario generale Antonio Di Franco: ignorata ancora una volta richiesta di Procura nazionale sui reati di salute e sicurezza. Familiari dei lavoratori “invisibili” senza risposte e senza giustizia
«Bene l’introduzione del badge di cantiere ma rimangono irrisolte tutte le altre questioni a partire dalla annunciata stretta sui sub-appalti. Ignorata ancora una volta la richiesta di istituire una Procura nazionale che si occupi di reati in materia di salute e sicurezza. I processi non iniziano presso Procure, troppo spesso sprovviste degli strumenti idonei. I familiari rimangono in assenza di risposte, senza il gratuito patrocinio e senza, come da noi richiesto, la liquidazione di una somma provvisionale...